Yılmaz Tunç açıkladı: Fenerbahçeli futbolculara soruşturma yok Adalet Bakanı Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili 38 kişinin kimliğinin tespit edildiğini, futbolcularla ilgili soruşturmanın söz konusu olmadığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki maçta fanatizmin çirkin yüzü bir kez daha hortladı.

Trabzonspor 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2'yi bulsa da Fenerbahçe son dakikalarda bulduğu golle müsabakadan 3-2 üstün ayrılırken maçın ardından olanlar oldu.

İşler çığırından çıktı

Maçın ardından sahaya giren taraftarlar saha ortasında kutlama yapan Fenerbahçeli futbolculara saldırınca işler çığırından çıktı.

Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi.

Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı.

Oyuncularla taraftar kavga etti

Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.

Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.

Gündemdeki yerini koruyor

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada çıkan olaylar ve sonrasında yaşananlar, Türkiye gündemindeki yerini koruyor.

Yılmaz Tunç açıklama yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, karşılaşmada çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturmayla ilgili olarak açıklama yaptı.

38 kişinin kimliği tespit edildi

Bakan Tunç, olaylara karışan 38 kişinin kimlik tespitinin yapıldığını söyledi. Tunç, 12 kişinin gözaltında olduğu bilgisini paylaştı.

"Futbolculara soruşturma yok"

Bakan Yılmaz Tunç, "Futbolcular hakkında bir soruşturma var mı?" sorusuna da yanıt verdi.

Bakan Tunç, "Futbolcularla alakalı soruşturma söz konusu değil." dedi.

"Başsavcılığımız gerekli soruşturmayı yapacak"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamalarında şunları söyledi:

Çıkan olayları kabul etmek mümkün değil. Sporda şiddetin önlemleri içeren kanun var. Bu kanunun amacı spor müsabakaları esnasında öncesinde sonrasında düzenleme yapmak. Dünkü olay sonrası gözaltılar gerçekleşti. Sahaya inen taraftarlar, futbolcular sonrası soruşturma başlatıldı. Kamera görüntüleri de izlenerek kimler sorumluysa başsavcılığımız gerekli soruşturmayı yapacak. Beklentimiz bu tip olayların olmaması. Özellikle sporda bu tür görüntülerin olmaması gerektiği konusunda düşüncelerimiz var.

"Algı oluşturulmaya çalışılıyor"