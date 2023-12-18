Yılmaz Tunç açıkladı! Kira uyuşmazlığında 'anlaşmalı' dönem arttı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Eylül tarihinde başlayan kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 kişinin başvurduğunu açıkladı. Tunç, "Bu başvurulardan 32 bin 98’i anlaşmayla sonuçlandı, böylece 64 bin vatandaşımız dava yoluna gitmeden dostane bir şekilde uyuşmazlığı çözdü" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Son yıllarda konutlardaki fiyat artışları anlaşmazlıkları artırdı.

Sık sık karşı karşıya gelen ev sahipleri ile kiracılar arasında gerilim, giderek büyümeye başladı.

Fahiş artışlarda yaşanan sorunlar, mahkemeye taşınarak dava dosyalarında artışa neden oldu.

Bakan Tunç'tan zorunlu arabuluculuk sistemi paylaşımı

Bu durumun önüne geçilmesi için kira artışlarına yüzde 25 artış sınırı getirildi. Öte yandan yaşanan anlaşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk dönemi de 1 Eylül'de başladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak arabuluculuk sistemine yapılan başvurulara ilişkin bilgi verdi.

"64 bin vatandaşımız dava yoluna gitmeden uyuşmazlığı çözdü"

Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

1 Eylül tarihinden itibaren başlattığımız kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru oldu bu başvurulardan 32 bin 98’i anlaşmayla sonuçlandı böylece 64 bin kiracı ve kiralayandan oluşan vatandaşımız dava yoluna gitmeden dostane bir şekilde uyuşmazlığı çözdüler.

"Yargının iş yükünün de azalmasını sağladı"

Ağustos ayında 20 bin kira davası açıldığını düşündüğümüzde 3,5 ayda yaklaşık 70 bin dava açılması muhtemel iken dava sayısının 13 bin 923’te kalması yargının iş yükünün de azalmasını sağladı.

"Kira fiyatları düştü"