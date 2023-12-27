Yılmaz Tunç açıkladı! Terör propagandası yapanlara yönelik soruşturma devam ediyor

Irak'ın kuzeyinde verdiğimiz 12 şehidimizin acısı hala taze.
12 baba ocağına düşen şehit ateşi, milyonların da yüreğini yaktı. Bu süreçte Türkiye, tek yürek olarak teröre bir kez daha lanet okudu.
Bu süreçte şehitlerimizi hedef alanlar yine ortaya çıktı.
Ekipler harekete geçti
Kin ve nefret dolu paylaşımlar yapan birçok sosyal medya kullanıcı, ekiplerin radarına girdi.
Yapılan operasyonlarla yakalananların yanı sıra diğer şüphelilere yönelik de soruşturma devam ediyor.
"125 kişi gözaltına alındı"
Konuya ilişkin açıklama, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Sosyal medyada terör propagandası yapan, şehit ailelerimize yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan, suç ve suçluyu övenler hakkında gerekli adli soruşturmalara Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından devam edilmektedir.
29 ilimizde,
202 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmış,
3 kişi tutuklanmış,
125 kişi gözaltına alınmış,
6 kişi adli kontrolle, 29 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmış,
39 şüpheli hakkında yakalama işlemleri devam etmektedir.
Şehit ailelerimizi ve milletimizi rahatsız edenlere, sosyal medya aracılığı ile suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlara, ülkemiz ve milletimizin huzurunu bozmayı amaçlayanlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir.
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