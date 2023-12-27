Yılmaz Tunç açıkladı! Terör propagandası yapanlara yönelik soruşturma devam ediyor Kahraman Türk askerini ve şehitleri hedef alarak sosyal medyada paylaşımlar yapan kullanıcılara yönelik Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 3 kişinin tutuklandığını, 125 şüphelinin gözaltına alındığını ve 39 şüpheli hakkında da yakalama işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.

ensonhaber.com

Irak'ın kuzeyinde verdiğimiz 12 şehidimizin acısı hala taze.

12 baba ocağına düşen şehit ateşi, milyonların da yüreğini yaktı. Bu süreçte Türkiye, tek yürek olarak teröre bir kez daha lanet okudu.

Bu süreçte şehitlerimizi hedef alanlar yine ortaya çıktı.

Ekipler harekete geçti

Kin ve nefret dolu paylaşımlar yapan birçok sosyal medya kullanıcı, ekiplerin radarına girdi.

Yapılan operasyonlarla yakalananların yanı sıra diğer şüphelilere yönelik de soruşturma devam ediyor.

"125 kişi gözaltına alındı"

Konuya ilişkin açıklama, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: