Yılmaz Tunç: Adalet Bakanlığı olarak Sıfır Kadastro Dosyası Projesini hayata geçirdik

Türkiye, 1950'li yıllardan bu yana sorun haline gelen kadastro uyuşmazlıklarını çözmek için önemli adımlar atmaya devam ediyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
"TÜM TEKNOLOJİK İMKANLARDAN FAYDALANDIK"
"Hedefimiz sıfır kadastro dosyası" diyen Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:
1950'li yıllardan bu yana sorun haline gelen kadastro uyuşmazlıklarını çözmek için 2024 yılında Adalet Bakanlığı olarak Sıfır Kadastro Dosyası Projesini hayata geçirdik. Uygulamayla mahkemelerimizin iş yükünü azaltıyor, yargılamaları etkin hale getiriyor, vatandaşlarımızı mülkiyet belirsizliklerinden kurtarıyoruz.
Bu kapsamda; kadastro mahkemelerinin bulunduğu yargı çevrelerini birleştirdik. Uzman personel sayımızı artırdık. Mahkemelere teknik, teknolojik ve idari destekler sunduk. Kadastro haritalarının güncelleştirilmesinde teknolojik tüm imkanlardan faydalandık.
Yurt dışı tebligatlarda taraf teşkili ve keşif süreçlerindeki teknik eksiklikleri giderdik. Böylece, uzun yıllardır süren kadastro davalarını hızla sonuçlandırmaya başladık.
"YIL SONUNA KADAR 38 BİN DOSYAYI TAMAMLAMAYI İSTİYORUZ"
Proje kapsamında bugüne kadar 15 bin 477 karar verildi. 231 bin 305 vatandaşımızın taraf olduğu 40 bin 394 parsele ilişkin mülkiyet sorunu çözüldü.
Kırşehir, Arapgir, Mut ve Mutki Kadastro Mahkemelerinden sonra Tokat, Simav ve Söke Kadastro Mahkemelerimiz de ‘Sıfır Kadastro Mahkemesi' hedefini başarıyla tamamladı. Adliyelerimizin proje kapsamında, 38 bin kadastro dosyasını yıl sonuna kadar sonuçlandırmasını hedefliyoruz.
Sıfır Kadastro Dosyası hedefine ulaşan adliyelerimizi tebrik ediyor; tüm kadastro mahkemelerimizin hedeflerine ulaşabilmesi için desteğimizi sürdürüyoruz.