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Yılmaz Tunç: Adliye saldırısında çok yönlü soruşturma devam ediyor

Yılmaz Tunç: Adliye saldırısında çok yönlü soruşturma devam ediyor Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenen saldırıya yönelik açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çok yönlü adli soruşturmasının devam ettiğini belirterek yaralılara şifa dileğinde bulundu.