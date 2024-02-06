İstanbul'da hareketli saatler yaşanıyor...
Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı gerçekleştirildi.
DHKP-C terör örgütü eylemi olduğu belirtilen saldırıda 2 saldırgan etkisiz hale getirilirken 3'ü polis, 6 kişi yaralandı.
Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bir açıklama geldi.
Tunç, polisler tarafından saldırının engellendiğini, çok yönlü soruşturmanın devam ettiğini söyledi.
"Soruşturma çok yönlü devam etmektedir"
Tunç, şu ifadeleri kullandı:
İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum.
Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.
Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış