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    Yılmaz Tunç, AK Parti grup başkanvekilliğine seçildi

    AK Parti grup başkanvekili, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç oldu.
    • 25.05.2022 - 13:23
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 14:21
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    Yılmaz Tunç, AK Parti grup başkanvekilliğine seçildi

    AK Parti Meclis Grubu’nda beklenen değişim gerçekleşti.

    AA'nın haberine göre; basına kapalı olarak yeni grup başkanvekilinin belirlenmesi için toplanan AK Parti Grubu, Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim gerçekleştirdi.

    Seçim sonucunda Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine getirildi.

    Böylelikle, görevden affını isteyen Denizli Milletvekili Cahit Özkan’dan boşalan koltuk, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'a geçmiş oldu.

    Yılmaz Tunç kimdir

    1 Şubat 1971'de Bartın'da dünyaya gelen Yılmaz Tunç, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı.

    AK Parti Pendik Kurucu İlçe Başkanı ve Pendik Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. 23, 24, 25 ve 26. Dönemde Bartın Milletvekili seçildi. AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Adalet Komisyonu Sözcüsü olarak görev aldı.Orta düzeyde İngilizce bilen Tunç, evli ve 3 çocuk babasıdır.

    "Tüm gayretimle çalışmalarıma devam edeceğim"

    Görevden affını isteyen Cahit Özkan, Twitter üzerinden açıklama yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Sayın Grup Başkanımız ve çalışma arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, 4 yıldan beri yürüttüğüm AK Parti Grup başkanvekilliği görevimden affımı istemiş bulunmaktayım. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluk için müteşekkirim. AK Parti'de aslolan makam ve mevki değil görev ve sorumluluklardır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir nefer olarak her daim görev ve sorumluluklarımı sonuna kadar yerine getirmek için tüm gayretimle çalışmalarıma devam edeceğim.”

    AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz da Twitter hesabından Özkan’ın af talebinin kabul edildiğini duyurmuştu. Yılmaz, “Grup Başkanvekilimiz Sayın Cahit Özkan Bey'in görevden af talebi yapılan değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Kendisine bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

    Yılmaz Tunç, AK Parti grup başkanvekilliğine seçildi #1

    Yılmaz Tunç, AK Parti grup başkanvekilliğine seçildi #2

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