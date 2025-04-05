Yılmaz Tunç: Avukatlarımız CMY ödemelerini online sistem üzerinde yapabilecek

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında alınan zorunlu müdafi ücretlerinin ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Tunç paylaşımında, avukatların mesleki faaliyetlerini kolaylaştıracak adımlar attıklarını belirtti.

Bu kapsamda avukatlardan alınan zorunlu müdafi ücretlerinin bugün itibariyle tüm Türkiye genelinde elektronik ortamda yapılabileceğini duyurdu.

"CMK MÜDAFİ ÜCRETLERİNİ UYAP’TAN ONLİNE ÖDEME İMKANI GETİRDİK"

Tunç, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Yargının üç sacayağından biri olan savunmayı temsil eden avukatlarımızın mesleki faaliyetlerini kolaylaştıracak adımlar atmaya devam ediyoruz.



Savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılması amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında barolar tarafından görevlendirilen avukatlarımıza yönelik zorunlu müdafi ücreti ödemelerinin bugün itibariyle tüm Türkiye genelinde elektronik ortamda yapılabilmesini sağladık.



Bu amaçla Ulusal Yargı Ağı Sistemimiz (UYAP) ile Türkiye Barolar Birliği’nin kullandığı Ulusal Hukuk Ağı Projesi sisteminin entegrasyonunu tamamladık. Avukatlarımız böylece CMK ödemelerine ilişkin belgeleri UYAP aracılığıyla online sistem üzerinden yükleyebilecek, ödemeler de yine elektronik ortamda sağlanacak.

"SÜREÇ DAHA HIZLI TAMAMLANACAK"

Bu uygulamayla; zorunlu müdafi ücretlerinin avukatlara ödenmesi sürecinin, daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanacağına aktaran Tunç, "Barolarımızın ve adliyelerimizin iş yükü ve kırtasiye işlemleri azalacak. Zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak. Elektronik ödeme uygulamasının barolarımız ve avukatlarımız için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.