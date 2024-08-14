Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Can Atalay ile ilgili Meclis'in yapabileceği bir şey yok TBMM Genel Kurulu'nun TİP'li Can Atalay için toplanması öncesi konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adli yargının verdiği kesin hüküm ortadayken Meclis'in yapabileceği bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi

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Bu kapsamda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtladı.

Bakan Tunç'a Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin TİP'li Can Atalay ile ilgili olağanüstü toplanması soruldu.

CAN ATALAY MESELESİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında bir görüş ayrılığı olduğunu bildiren Tunç, "Yargıtay Anayasa'nın 14. maddesinin açık olduğunu bunun da dokunulmazlık içerisinde sayılamayacağını söyleyerek bir karar aldı. Burada Yargıtay ile AYM arasında görüş farkı ortaya çıktı. Anayasamızın maddelerinin bireysel başvuru hakkının 2 yüksek mahkememiz arasında bir fark söz konusu." ifadelerini kullandı.

"KESİN HÜKÜM KALKMIŞ DEĞİL"

Sözlerine devam eden Bakan Tunç, Can Atalay ile ilgili kesin hükmün henüz kalkmadığını söyledi.

"Yargıtay'ın vermiş olduğu bir karar söz konusu. AYM burada Meclis'in bir işlevi söz konusu olmadığı gerekçesiyle bir karar verdi" diyen Tunç, burada Meclis'in yapabileceği bir işlemin söz konusu olmadığını belirtti.

"YARGITAY VE AYM ARASINDA GÖRÜŞ FARKI ORTAYA ÇIKTI"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Ana muhalefet partisinin genel görüşme önergesi oldu. Meclis'te toplantı yeterli sayısı bulunabilirse görüşme gerçekleştirilir. Bu Gezi Davası'yla gerçekleşen bir husus. Gezi Davası içerisinde milletvekili seçilen kişiyle ilgili dokunulmazlık AYM ve Yargıtay arasında bir görüş ayrılığı oldu.Yargıtay Anayasa'nın 14. maddesinin açık olduğunu bunun da dokunulmazlık içerisinde sayılamayacağını söyleyerek bir karar aldı. Burada Yargıtay ile AYM arasında görüş farkı ortaya çıktı. Anayasamızın maddelerinin bireysel başvuru hakkının 2 yüksek mahkememiz arasında bir fark söz konusu.

"MECLİS'İN YAPABİLECEĞİ HERHANGİ BİR İŞLEM SÖZ KONUSU DEĞİL"