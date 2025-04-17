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Haber Merkezi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Yılmaz Tunç, DEM Parti ile yarın planlanan ancak Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi geçirmesi sonucu ertelenen görüşmeye dair değelendirme ile söze başladı.

Ardından da ceza infaz yasasına ilişkin konuşan Bakan Tunç, herhangi bir affın söz konusu olmadığının altını çizdi.

Bakan Tunç'un açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE İNANAN BİR KİŞİ"

Adalet Bakanı Tunç’un konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yarın 14:00’te DEM Parti ile sözleşmiştik. Sırrı beyin rahatsızlığından dolayı erteledik. Bütün temennimiz aramıza katılması. Terörsüz Türkiye’ye inanan bir kişiydi. Ziyareti ertelemek durumunda kaldık.

"TRAFİK CEZALARINA İLİŞKİN ÇALIŞMA"

Kamuoyuna yansıyan düzenlemeler var. Trafik cezaları ile ilgili İçişleri Bakanlığımızın bir çalışması var. Trafikte yok kesme, şehir eşkıyası dediğimiz unsurlara yönelik yargı paketinde düzenlemeler olacak. Tutuklama tedbirinden dolayı tepki çeken olaylar.

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