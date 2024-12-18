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DHA

DEM Parti, geçtiğimiz haftalarda İmralı'ya gitmek üzere Adalet Bakanlığı'na bir başvuruda bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan 26 Kasım 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, "Bugün de konuşuldu bizden önce MHP Grubu'nda. Ama emin olun biz hazırlıklarımızı yapmıştık. Demek ki çözüme dönük akıl bazen aynı işliyor. Biz Tülay Eşbaşkanımızla birlikte İmralı’da Öcalan’la görüşmek için bugün Adalet Bakanlığı'na başvuracağız." demişti.

Adalet Bakanlığı'na yapılan başvuruya ilişkin son durumu ise bütçe görüşmeleri için Meclis Genel Kurulu'na gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yanıtladı.

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Bakan Tunç açıklamasında henüz kararın verilmediğini söyledi ve şöyle devam etti:

"BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ BİTTİKTEN SONRA MUHTEMELEN KARAR VERİRİZ"

Şimdi arkadaşlar söylediğim gibi, uygun bir zamanda bunun kararını vereceğiz demiştim. Müsait bir zamanı belirleyeceğiz biraz sabretmeniz gerekecek, bütçe görüşmeleri bittikten sonra muhtemelen karar veririz.

"İZİNLE GÜN AYNI ANDA BELİRLENİYOR"

Bakanlık tarafından İmralı'ya gitmek için izin çıktığında heyette kimlerin olacağı sorusuna da yanıt veren Tunç, "İzinle gün aynı anda belirleniyor ancak isim konusunda bir şey söyleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gündemi belirleyen açıklamalar yapan Devlet Bahçeli, 26 Kasım'daki grup toplantısında tarihi bir çağrı daha yaptı. Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi her sözünün arkasındadır. 22 Ekim 2024 tarihli Grup Toplantımızdan itibaren ne demişsek aynen yanındayız.

İmralı’yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz." dedi.

Bunun üzerine DEM Parti, İmralı'ya gidebilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı.