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DHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

Gündemi belirleyen açıklamalarında Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi her sözünün arkasındadır. 22 Ekim 2024 tarihli Grup Toplantımızdan itibaren ne demişsek aynen yanındayız.

İmralı’yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz." dedi.

Bunun üzerine DEM Parti, İmralı'ya gidebilmek için Adalat Bakanlığı'na dün başvuru yaptı.

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"DEĞERLENDİRİLİYOR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin, PKK elebaşı terörist Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuru yapmasına ilişkin) "Geçtiğimiz ay teröristbaşıyla bir DEM Parti milletvekili görüşmüştü. Dün de DEM Parti Genel Başkanı ve Eş Başkanı dilekçe verdi. Bu dilekçe değerlendiriliyor. Bu terör suçlusu olduğu için Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi. Bu konuyu değerlendiriyoruz." dedi.

DEM PARTİ'DEN DÜN AÇIKLAMA GELDİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan dün yaptığı açıklamada, "Bugün de konuşuldu bizden önce MHP Grubu'nda. Ama emin olun biz hazırlıklarımızı yapmıştık. Demek ki çözüme dönük akıl bazen aynı işliyor. Biz Tülay Eşbaşkanımızla birlikte İmralı’da Öcalan’la görüşmek için bugün Adalet Bakanlığı'na başvuracağız." demişti.