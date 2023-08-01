Yılmaz Tunç: Koronavirüs izniyle denetimli serbestliğe çıkacaklar için başvuru süresi 2 hafta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, koronavirüs döneminde cezaevleriyle ilgili alınan kararın ardından cezaevlerine dönecek olan 21 bin hükümlünün olduğunu belirtti. Düzenleme kapsamında denetimli serbestliğe çıkacakların 15 Ağustos akşamına kadar başvurmaları gerekiyor.

İHA

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi ziyaretlerde bulunmak dün Elazığ’a geldi.

Bakan Tunç bu çerçevede, bugün ilk olarak Elazığ Valiliği'ni ziyaret etti.

Burada Vali Ömer Toraman tarafından brifing alan Bakan Tunç, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un konuşma başlıkları arasında Türkiye'nin koronavirüs sürecinde bazı hükümlülere ilişkin çalışmaları vardı.

Cezaevlerine dönecek olan 21 bin hükümlünün olduğunu belirten Bakan Tunç yaptığı açıklamada, "Denetimli serbestlik tedbirine 5 yıl ve daha az süre kalanlar cezaevine geri dönmeyecek.

Denetimli serbestlik olarak da açık cezaevinden 3 yıl erken denetimli serbestliğe çıkmış olacaklar. Düzenleme bu şekilde. Başvuruya 2 haftalık bir süre var. 15 Ağustos akşamına kadar başvurmaları gerekiyor." dedi.

"Cezası 5 yıldan fazla olanlar, cezası daha yüksek olanlar cezaevlerine geri dönmüş olacaklar"

Bakan Tunç, konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı: