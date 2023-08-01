Yılmaz Tunç: Koronavirüs izniyle denetimli serbestliğe çıkacaklar için başvuru süresi 2 hafta

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi ziyaretlerde bulunmak dün Elazığ’a geldi.
Bakan Tunç bu çerçevede, bugün ilk olarak Elazığ Valiliği'ni ziyaret etti.
Burada Vali Ömer Toraman tarafından brifing alan Bakan Tunç, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.
Bakan Tunç'un konuşma başlıkları arasında Türkiye'nin koronavirüs sürecinde bazı hükümlülere ilişkin çalışmaları vardı.
Cezaevlerine dönecek olan 21 bin hükümlünün olduğunu belirten Bakan Tunç yaptığı açıklamada, "Denetimli serbestlik tedbirine 5 yıl ve daha az süre kalanlar cezaevine geri dönmeyecek.
Denetimli serbestlik olarak da açık cezaevinden 3 yıl erken denetimli serbestliğe çıkmış olacaklar. Düzenleme bu şekilde. Başvuruya 2 haftalık bir süre var. 15 Ağustos akşamına kadar başvurmaları gerekiyor." dedi.
"Cezası 5 yıldan fazla olanlar, cezası daha yüksek olanlar cezaevlerine geri dönmüş olacaklar"
Bakan Tunç, konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:
Kovid-19 izinleri 2020 yılının Nisan ayında çıkan bir kanun ile TBMM’de yasalaştı. Açık cezaevinde barındırılan hükümlüler Kovid iznine çıkarılmıştı ve bu izin 3 yıl sürdü. İzinde geçen sürelerde infazdan sayıldı. Bu süre 31 Temmuz 2023 tarihi itibari ile doldu.
Süre dolmadan önce TBMM’de yeni bir yasal düzenleme yapıldı. Denetimli serbestlik tedbirine 5 yıl ve daha az süre kalanlar cezaevine geri dönmeyecek. Ama denetimli serbestlik için cezası 5 yıldan fazla olanlar, cezası daha yüksek olanlar cezaevlerine geri dönmüş olacaklar. Ayrıca bu düzenlemede kapalı cezaevlerinde barındırılan hükümlülerde acık cezaevine 3 yıl erken çıkmış olacak.
Denetimli serbestlik olarak da açık cezaevinden 3 yıl erken denetimli serbestliğe çıkmış olacaklar. Düzenleme bu şekilde. Başvuruya 2 haftalık bir süre var. 15 Ağustos akşamına kadar başvurmaları gerekiyor.
Geri dönecek olan yaklaşık 21 bin hükümlü var. 21 bin hükümlünün süresi içerisinde müracaat etmesi lazım. O süre de 15 Ağustos'ta sona eriyor.
Süre içerisinde müracaat etmeyen hükümlüler haklarını kaybetmiş olur. Direkt kapalı cezaevine gitmiş olurlar. Müracaat ederlerse açık cezaevlerinde barındırılmaya devam ederler.