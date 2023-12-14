Yılmaz Tunç duyurdu: Fotoğrafçı avukata soruşturma başlatıldı Adliyede çektirdiği fotoğrafları tepki çeken avukat B.N.T. hakkında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, savcı hakkında soruşturma başlatıldığını avukat hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi. Öte yandan savcının da görev yeri değiştirildi.

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ensonhaber.com

Çağlayan Adliyesi'nde paylaşılan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı...

İstanbul Barosu'na bağlı olan ve on binlerce takipçisi bulunan avukat B.N.T.'nin Çağlayan Adliyesi'nde görevli bir savcının odasında çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşması gündem oldu.

Avukat B.N.T., fotoğrafın altına "Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim" yazmıştı.

Fotoğrafların tepki çekmesinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çağlayan Adliyesi’nde çektirdiği fotoğrafları tepki çeken avukat B.N.T. ve fotoğrafların çekildiği odanın sahibi savcı hakkında konuştu.

Soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç, savcı hakkında soruşturma başlatıldığını, avukat hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

"Bu tür nahoş görüntülere yargımızda müsaade edilemez"

Söz konusu görüntülerin adliyelerde olmaması gereken görüntüler olduğunu dile getiren Tunç şunları kaydetti:

Hem savcı hakkında soruşturma açıldı hem de ilgili avukatla ilgili olarak da baroya suç duyurusunda bulunuldu. Bu tür nahoş görüntülere, fotoğraflara kesinlikle yargımızda müsaade edilemez. Bu tür görüntülerle, yargının da yıpratılmasına müsaade edemeyiz.

Barolar Birliği'ne de disiplin açısından soruşturulması için dosya gönderilen avukat B.N.T için İstanbul Barosu tarafından da soruşturma başlatıldı.

Savcının görev yeri değiştirildi

Savcı hakkında tutanak düzenlenerek Hakimler ve Savcılar Kurulu'na işlem yapması için gönderildiği ve savcının görev yerinin değiştirildiği öğrenildi.

"Savcının odasına istediğim gibi girer istediğim gibi çıkarım"

Yorumların ardından hesabını kapatan avukat şu ifadeleri kullandı: