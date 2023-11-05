Yılmaz Tunç duyurdu: Hakim ve savcı yardımcılığı sınav ilanı yayınlandı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakim ve savcı yardımcısı alımı ile ilgili sınav ilanının yayınlandığını duyurdu. Sınav, ÖSYM tarafından 23-24 Aralık’ta yapılacak.

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Yargıda yeni dönem başlıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıl bitmeden yapılacak sınavla 1000 hakim ve savcı yardımcısının Adalet Bakanlığı bünyesine alınacağını duyurmuştu.

Bakan Tunç duyurdu

Hakim savcı yardımcılığı sınavıyla ilgili beklenen açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yargıda hakim ve savcı yardımcılığı dönemini başlatarak adalet teşkilatını güçlendirdiklerini belirtti.

Sınav ilanı yayınlandı

Tunç, 800'ü adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100'ü avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı ve 100'ü idari yargı hakim yardımcısı olmak üzere 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayınladıklarını duyurdu.

"Kürsüye daha donanımlı ve güçlü şekilde çıkacaklar"

ÖSYM tarafından 23-24 Aralık'ta yapılacak sınava girecek tüm adaylara, geleceğin hakim ve savcılarına başarılar dileyen Tunç, şu ifadeleri kullandı:

Sınavı kazananlar, hakim ve savcılık mesleğine kabulleri öncesinde 2 yıl süren adaylık yerine 3 yıl hakim ve savcı yardımcısı olarak (1 yılı Adalet Akademisinde eğitim ve ara sınavlar, 2 yılı tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında notlar alarak usta çırak ilişkisi içinde) çalışacaklar ve kürsüye daha donanımlı ve güçlü şekilde çıkacaklar.

Başvurular 8-16 Kasım'da

Bakanlığın internet sitesinde sınav ilanına ilişkin yayımlanan duyuruya göre, adaylar başvurularını 8-16 Kasım'da yapabilecek.