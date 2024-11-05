Yılmaz Tunç duyurdu: Hakim ve savcı yardımcısı alımına ilişkin sınav ilanı paylaşıldı

AA

Hakim ve savcı yardımcısı adaylarını sevindirecek haber geldi.

Hakim ve savcı yardımcısı alımına ilişkin bilgileri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç verdi.

Bakan Tunç, sevindiren haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

TOPLAM BİN HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI ALINACAK

Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen hakim ve savcı yardımcılığı alımına bu yıl da devam edildiğini belirten Bakan Tunç, bu kapsamda, 850 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 50 de idari yargı hakim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanının yayınlandığını bildirdi.

Bakan Tunç, devamında şu ifadelerde bulundu:

ÖSYM tarafından 21-22 Aralık'ta yapılacak sınava girecek tüm adaylarımıza, geleceğin hakim ve savcılarına şimdiden başarılar diliyorum.

ADAYLARIN MESLEĞE KABULÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sınavı kazanan ve mülakat aşamasını başarıyla tamamlayan adayların mesleğe kabulü öncesinde 1 yıl Türkiye Adalet Akademisinde eğitim alacaklarını aktaran Tunç, ardından 2 yıl tecrübeli hakim ve savcıların yanında usta-çırak ilişkisi içinde çalışarak kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkacaklarını kaydetti.

Bakan Tunç, devamında şu değerlendirmede bulundu: