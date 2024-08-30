Yılmaz Tunç duyurdu: Metroda Suriyeli çocuğu darbeden şahıs tutuklandı Metroda saç tokası satan Suriyeli bir çocuğa fiziksel şiddet uyguladığı için hakkında soruşturma açılan saldırgan, tutuklandı. Açıklama ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

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Haber Merkezi

İstanbul’da Yenikapı-Hacıosman seferini yapan M2 metrosunda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Metroda yolculuk yapan iki şahıs, çiçekli saç tacı satan Suriyeli bir çocuğa şiddet uyguladı.

Şiddet uygulayan fail erkekten birinin çocuğa fiziki şiddet uyguladığı anlar ise metroda bulunan diğer yolcular tarafından kaydedildi.

Görüntülerin gündeme düşmesinin ardından, tepkiler büyüdü ve saldırgan gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, metroda satış yapan çocuğa saldırıda bulunulmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

"Gözaltına alınan şüphelinin, 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama' ile 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından sulh ceza hakimliğince tutuklandığını duyurdu.

"ÇOCUKLARA ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ"

Tunç, "Üstün yararını gözettiğimiz masum çocuklara sebebi ne olursa olsun şiddet kabul edilemez, etmiyoruz" ifadelerini kullandı.