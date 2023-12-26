Yılmaz Tunç duyurdu! Şehitlerimize terör propagandası yapanlar mercek altında... Sosyal mecralar üzerinden şehitlere yönelik terör propagandası yapan şahıslar tespit edildi. Yılmaz Tunç, 15 ilde 55 kişi hakkında soruşturma açıldığını, 26'sının ise yurt dışında belirlendiğini söyledi.

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ensonhaber.com

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Açıklamaları sırasında sosyal medyadaki terör örgütü PKK propagandalarına değinen Tunç, soruşturmaların sürdüğünü aktardı.

Bu kapsamda 15 ilde 55 kişi hakkında soruşturma bulunduğunu vurgulayan Tunç, bunlardan 26'sının ise yurt dışında bulunduğunu söyledi.

İşte Yılmaz Tunç'un o cümleleri;

Şehit babamıza yönelik ifadeleri kabul etmek mümkün değil. Gerekli soruşturma başlatıldı, süreci bekliyoruz. Şehitlerimize yönelik özellikle terör propagandası yapan, suçluyu öven paylaşımlar var. Bu bağlamda 15 ilde 55 kişi hakkında açılan soruşturma var. Bunların 26'sının yurt dışında olduğu tespit edildi. Diğerlerinin yurt içinde olduğu tespit edildi, bunların 3'ü tutuklandı

"Terörü destekleyen açıklamalarda bulunursanız konu yargıya gider"

Bakan Tunç'un geri kalan açıklamaları;

Terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek. Terörü destekleyenlerle de devam edecek. Vekillerin terör noktasında milletimizin yanında olması gerekir, sorumlu olması gerekir. Terörü destekleyen açıklamalarda bulunursanız konu yargıya gider. TBMM’de seçilmiş olan milletvekillerinin terörle mücadele konusunda devletimizin yanında olması gerekiyor. 800 dokunulmazlık dosyasının çoğu terörle ilgili. DEM Parti’nin Diyarbakır’daki gençlik kongresi ile ilgili işlem yapıldı. 23 şahıs hakkında inceleme devam ediyor.

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