Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlunun iadelerini istedik Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un ABD'den iadesini istediklerini söyledi.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin konuştuğu İstanbul'daki skandal kazada adli süreç işliyor.

1 Mart 2024'te meydana gelen trafik kazasında, arkadaşları ile ATV motor ile gittiği esnada arıza nedeniyle yol kenarında bekleyen Oğuz Murat Acı’ya 17 yaşındaki Timur Cihantimur lüks bir araç çarptı.

Kazada Acı öldü, 4 arkadaşı ise yaralandı.

Önce Mısır'a sonra ABD'ye kaçtılar

Kaza sonrası lüks araç sürücüsü Timur Cihantimur, olay yerine gelen annesi yazar Eylem Tok ile birlikte Mısır’a kaçtı.

Cihantimur ve annesi buradan da ABD'ye kaçtı.

Türkiye'de işletilen adli süreç kapsamında ikilinin iadesi için girişimlerde bulunuldu.

Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuştu.

"Hem diplomatik hem de İnterpol ile iadelerini istiyoruz"

Tunç, iade sürecinin Mısır gibi ABD ile de başlatıldığını söyledi.

Tunç, "Suça sürüklenen şüpheli diyoruz. Önce Mısır'a hareket etti şüpheliler. Mısır'la irtibata geçtik. İlgili belgeleri gönderdik. Mısır, şahsın Amerika'ya kaçtığını söyledi. Hemen aynı süreci ABD ile yaptık, hem diplomatik hem de İnterpol ile iadelerini istiyoruz." dedi.