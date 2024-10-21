Yılmaz Tunç: FETÖ'yle mücadele tüm kararlığımızla sürecek

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FETÖ Terör Örgütü Lideri Fetullah Gülen öldü.

FETÖ'ye bağlı haber kuruluşlarının verdiği haberde, Gülen'in 20 Ekim'de hayatını kaybettiği belirtildi.

Feto'nun ölümünün ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

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"ELEBAŞININ ÖLÜMÜ KARARLIĞIMIZI AKAMETE UĞRATMAYACAK"

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı hiçbir şekilde akamete uğratmayacak aksine mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle devam edecektir.

Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir.

"FETÖ ÜYELERİ HAKKINDAKI ADLİ İŞLEMLER ÖLÜM OLAYINDAN ETKİLENMEYECEK"

FETÖ üyeleri hakkında yürütülmekte olan adli işlemler söz konusu ölüm olayından etkilenmeden örgütün yönetici ve üyelerine karşı yürütülen yargılamalar ve uluslararası adli mekanizmalar aynı kararlılıkla takip edilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başta yargı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla, milli iradeye karşı savaş açan bu ihanet şebekesinin kalıntılarını temizlemekten asla vazgeçmeyecek, milletimizin huzuru ve güvenliği için gereken her adım atılmaya devam edilecek, hain örgütün her bir üyesi Türk adaleti önünde mutlaka hesap verecektir."