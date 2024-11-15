9. Yargı Paketi, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Eskişehir'de temaslarını sürdüren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise 9. Yargı Paketi'ne ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç yaptığı açıklamada, toplumu suçtan korumak için gerekli adımların atıldığını söyledi.

Bakan Tunç'un açıklamalarının devamı şu şekilde:

"SOSYAL MEDYADA HAKARET SUÇU ARTTI"

Sosyal medyada hakaret suçu giderek arttı. Hakarete ciddi caydırıcı cezalar geliyor. Toplumu suçtan korumak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Cezasızlık algısı ile ilgili ciddi çalışmalarımız var. Denetimli serbestlik cezasızlık algısına yol açıyor.

İBB VE ABB'YE KONSER İNCELEMESİ

ABB ve İBB'nin birtakım organizasyonuna inceleme başlatıldı. İçişleri müfettiş gönderdi. Belediyelerin denetimi söz konusu. Hem Sayıştay hem İçişleri denetimine tabiler. Denetimden çekinmeye gerek yok. Burada bir eksiğiniz yoksa cevap verirseniz zaten telaşa gerek yok. Bir suçluluk telaşına gerek yok.