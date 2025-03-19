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Haber Merkezi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı terör ve yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu.

Terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında toplam 106 kişinin gözaltına alındığı belirten Tunç, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

"KANUNLAR KARŞISINDA HERKES EŞİTTİR"

Tunç şöyle konuştu:

"Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk üstünlüğü esastır. Kanunlar karşısında herkes eşittir. Kimseye ayrıcalık tanınamaz.

"KİMSE MAHKEMELERE TALİMAT VEREMEZ"

Mahkemeler bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere veya hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiyede bulunamaz.

Soruşturma evresi gizlidir. Bu gizlilik masumiyet karinesi ve lekelenmeme bakımından son derece önemlidir.

Tarafsız ve bağımsız yargının gerçekleştirdiği soruşturmaları farklı taraflara çekmek, darbe gibi ifadelerle değerlendirmek son derece tehlikelidir.

"SORUŞTURMAYI CUMHURBAŞKANIMIZLA İLİŞKİLENDİRMEK HADSİZLİKTİR"

Soruşturmayı Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmek hadsizliktir. Yargı kimseden emir ve talimat almaz.

Türk yargısına güvenelim. Yargıda hak arama yolları sonuna kadar açık.