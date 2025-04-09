Yılmaz Tunç, izinsiz gösterler sonrası tutuklananlara ilişkin konuştu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması...

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu, yolsuzluktan tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sokağa çıkan, polise saldıran ve tutuklanan provokatörler için iddianame hazırlandı.

90 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla izinsiz gösterilere katıldıkları tespit edilen 90 kişi hakkında hazırladığı iddianameyi tamamladı.

Hazırlanan iddianamede, 21 şüphelinin sosyal medya hesaplarından, İstanbul Valiliği tarafından 19–23 Mart tarihleri arasında uygulanan gösteri ve yürüyüş yasağına rağmen, vatandaşları izinsiz sokak eylemlerine katılmaya teşvik eden paylaşımlar yaptıkları belirtildi.

İddianamede, kent genelinde birçok noktada kalabalık grupların toplandığı ve izinsiz yürüyüşler gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kamera kayıtları, saha gözlemleri ve güvenlik güçlerinin tespitlerine yer verilen belgede, bazı şüphelilerin eylemlere kimliklerini gizleyecek şekilde yüzlerini kapatarak katıldığı, polisin uyarılarına rağmen dağılmadıkları ve müdahaleye direndikleri aktarıldı.

"EYLEMLER VALİLİK KARARINA RAĞMEN SÜRDÜ"

Savcılık, şüphelilerin 2911 sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet" suçunu işlediklerini değerlendiriyor.

İddianamede, İstanbul Valiliği’nin kamu düzenini koruma gerekçesiyle dört gün süreyle tüm gösteri ve toplantıları yasakladığı karara ve emniyet birimlerinin yaptığı uyarılara rağmen şüphelilerin eylemlerine devam ettiği ifade edildi.

"ASLİ CEZA MAHKEMESİNE DAVA AÇILDI"

Adalet Bakanı Tunç da, izinsiz gösteriler sonrası tutuklananlara ilişkin açıklama yaptı.

Tunç, "Gözaltılarla ilgili olarak asli ceza mahkemesine davalar açıldı. Gençlerle ilgili 3 ayrı mahkemeye ayrı ayrı düşen dosyalar için karar verilecektir." ifadelerine yer verdi.

"MAHİR POLAT İÇİN KURUM KARAR VERECEK"

Grup toplantısında Mahir Polat hakkında da konuşan Tunç, "Sonuçlar Adli Tıp'a gidecek, sonra kurum karar verecek." dedi.