Yılmaz Tunç: Kira artışında yüzde 25 sınırı Meclis'in takdirinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, fahiş kira artışları nedeniyle getirilen "yüzde 25 zam" düzenlemesinin süresinin 1 Temmuz'da dolacağını, söz konusu düzenlemenin süresinin uzatılıp uzatılmayacağının TBMM'nin takdirinde olduğunu belirtti.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin en büyük sorunları arasında fahiş kira sorunu geliyor.

Fahiş kira artışları ardından ev sahibi ve kiracılar arasında büyüyen tartışmalar ölümlü kavgalara dönüştü.

Ev sahiplerinin yaptığı fahiş kira artışları sebebiyle kiracılar zor durumda kaldı.

Yüzde 25 sınırı getirildi

Bunun ardından Adalet Bakanlığı'ndan çalışma başlatıldı.

Bu duruma önlem olması açısından kira artışlarına yüzde 25 sınırı getirilmişti.

Kiracıları korumak ve fiyat artışlarının önüne geçmek adına başlatılan yüzde 25 uygulamasının sona ereceği iddia edildi.

Bakan Tunç iddiaları değerlendirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Haber Global televizyonunun canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

"Kira artışında yüzde 25 sınırı Meclis'in takdirinde"

Adalet Bakanı Tunç, fahiş kira artışları nedeniyle getirilen "yüzde 25 zam" düzenlemesinin süresinin 1 Temmuz'da dolacağına dikkati çekerek, söz konusu düzenlemenin süresinin uzatılıp uzatılmayacağının TBMM'nin takdirinde olduğunu ifade etti.

Tunç, "Maliye Bakanımızın enflasyon oranının düşürülmesi noktasında çabaları var. Bir hedef de var. Hedefin tutturulması durumunda bu tür sınırlamalara gerek kalmayabileceğini söyledim. Önceliğimiz enflasyon hedefinin tutturulması." sözlerini sarf etti.

"Uzatılıp uzatılmayacağı o günkü şartlara göre belirlenecek"

Kovid-19 salgını, depremler ve diğer etkenler nedeniyle ekonominin olumsuz etkilendiğini, kiracıların korunması konusunda birtakım tedbirlerin alınması ihtiyacının doğduğunu ifade eden Tunç, "Meclis böyle bir tedbiri düşündü. Şimdi bunun uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili husus o günkü şartlara göre belirlenecek." dedi.

Kira uyuşmazlıklarına ilişkin arabuluculuğun zorunlu hale getirildiğini hatırlatan Tunç, bugüne kadar arabuluculara 132 bin 60 başvuru yapıldığını, anlaşma sayısının ise 71 bin 112 olduğunu aktardı.