Yılmaz Tunç, koronavirüs iznindeki hükümlülerle ilgili düzenlemede kararı duyurdu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada koronavirüs iznindeki hükümlülerle ilgili koronavirüs izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar tekrar cezaevine dönmeyeceğini açıkladı.

ensonhaber.com

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı...

Yaşanan salgının ardından binlerce vatandaş hayatını kaybetti.

Salgınla mücadele kapsamında ülkeler farklı yöntemler geliştirdi.

Türkiye'de koronavirüs sürecinde bazı hükümlülere ilişkin çalışma yapıldı.

Serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin koronavirüs iznine gönderildi.

Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerle ilgili yeni bir karar duyuruldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından komisyonda kabul edilen kanun teklifinin denetimli serbestlikle ilgili düzenlemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir"

Adalet Bakanı Tunç, şunları kaydetti:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifine göre, COVID-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek.



31 Temmuz itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir.



Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir.

31 Temmuz itibariyle denetimli serbestlik

Bakan Tunç, ayrıca teklife göre 31 Temmuz itibarıyla denetimli serbestlikte olup da izinli sayılanların yükümlülüklerinin kalkacağını, bu kişilerin ancak suç işlerse doğrudan cezaevine alınacağını, koronavirüs izninde olup da bu düzenlemeyle denetimli serbestliğe ayrılanların tüm yükümlülüklerinin devam edeceğini ifade etti.