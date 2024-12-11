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Haber Merkezi

TBMM'de 2025 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor...

TBMM Genel Kurulu'nda, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı 2025 yılı bütçeleri, görüşmelerin ardından yapılan oylama ile kabul edildi.

BAKAN TUNÇ SUNUM YAPTI

Bakan Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulunda Adalet Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Adaletin her şeyin temeli ve insanın erdemi olduğuna dikkati çeken Tunç, adaletin hakkıyla tecellisinin hukuk devleti ile mümkün olduğunu kaydetti.

"HAK ARAMA YOLLARI GELİŞTİ"

Son 22 yılda Türkiye'nin, demokratik hukuk devletinin tahkimi ve güvenilir adalet sisteminin tesisi yolunda önemli mesafeler aldığını belirten Tunç, temel kanunların tamamının toplumun ihtiyaçlarına ve çağın gereklerine uygun yenilendiğini ifade etti.

Bakan Tunç, söz konusu dönemde yeni hak arama yollarının ihdas edildiğini, hak arama yollarının genişletildiğini belirterek, Anayasa'da da reformlar yapıldığını, toplumun değişen ve gelişen ihtiyaçları karşısında yeni uygulamaların devreye alındığını dile getirdi.

MUHALEFETİN İDDİLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye'nin "Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde çok geri sıralarda olduğu" iddialarının gündeme getirildiğini anımsatan Tunç, buna göre, Türkiye'nin 117. sırada gösterildiğini hatırlattı.

Bakan Tunç, "Türkiye'nin üzerinde gösterilen ülkelere bir bakın, Türkiye'nin üzerinde gösterilen onlarca ülkede demokrasi bile yok. Serbest seçimler yok. Bu proje kimin projesi? Eski ABD Barolar Birliği Başkanının kurduğu bir dernek. Bunu fonlayanlar var. Bağış yapanlarla listede ilk sırada olanlar aynı. Ne kadar bağış yaparsan listede o kadar yukarı çıkıyorsun. Ama bizim bütçemizde bu bağışa ilişkin bir bütçe konulmadı. 2025'te böyle bir rakam söz konusu değil." diye konuştu.

"BAŞKA RAPORLAR NİYE GÜNDEME GELMİYOR"

OECD 2023 raporlarının eleştiri konusu yapıldığını ancak raporda yer alan olumlu hususun gündeme getirilmediğini belirten Tunç şu ifadeleri kullandı:

Türkiye, yargıyla ilgili 'erişebilir, yanıt veren ve kaliteli adalet' konusunda en çok gelişme gösteren ülkeler arasında. Yine aynı raporda, 'Yargıda kadın/erkek eşitliği konusunda 10 yılda 13 puan arttı.' diyor. Kürsüde görev yapan kadın hakim sayısı yüzde 40'a ulaştı. Avrupa Konseyi Adaletin Etkinliği Komisyonunun olumlu değerlendirdiği raporlar da var. Onlar niye hiç gündeme gelmiyor? Gidiyorsunuz, masa başında hazırlanan, objektif kriterlere dayanmayan, gerçek Türkiye'yi yansıtmayan raporları burada dile getiriyorsunuz.

"TÜRK YARGISININ KARALANMASINA İZİN VERMEYİZ"

Konuşmasının ardından o anları sosyal medya hesabından da paylaşan Tunç paylaşımına şu notu düştü: