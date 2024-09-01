Yılmaz Tunç: Reformlara imza atmaya devam edeceğiz Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, demokrasinin standartlarının yükseltilmesi, hukuk devletinin güçlendirilmesi, temel hak ve hürriyetlerin genişletilmesi adına önemli reformlara imza atmaya devam edeceklerini bildirdi.

Haber Merkezi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024-2025 adli yılı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bakan Tunç yayınladığı mesajında, adaletin mülkün temeli, toplumsal barış ve huzurun teminatı olduğunu belirtti.

BAĞIMSIZ YARGI VURGUSU

"Adalet, hakkı hak sahibine teslim etmek, her şeyi yerli yerine koymaktır." ifadesini kullanan Tunç, adaletin tecellisinin hukuk devletiyle, hukuk devletinin ise tarafsız ve bağımsız yargıyla mümkün olduğunu vurguladı.

2024-2025 adli yılının ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını temenni eden Tunç, adaletin tecellisi için fedakarca görev yapan hakimlere, Cumhuriyet savcılarına, avukatlara ve tüm adalet teşkilatına çalışmalarında başarılar diledi.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI ADALETİN YÜZYILI YAPMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Tunç, mesajında, şunları kaydetti: