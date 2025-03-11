Yılmaz Tunç: Sahipsiz hayvan sorunu ertelenemez

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Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi de başıboş sokak köpekleri...

Başıboş sokak köpeklerinin saldırısında geçtiğimiz günlerde Konya'da 2 yaşındaki Rana hayatını kaybetti.

Rana'nın ardından bugün Erzurum'dan da üzücü bir haber geldi.

Bu sefer 10 yaşındaki Murat, bakkala giderken başıboş köpek saldırısında ağır yaralandı.

Yaşanan bu olayların ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

Bakan Tunç yaptığı açıklamada, yaşanan olaylar için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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"VATANDAŞLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR"

Hakkâri Yüksekova ve Konya Karatay’da iki evladımızın hayatını kaybetmesi, Erzurum Narman’da bir evladımızın yaralanması, sahipsiz hayvan sorununun ertelenemez bir mesele olduğunu bir kez daha göstermiştir.



Başta çocuklarımız olmak üzere, vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelmektedir.



Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde belediyeler ve il özel idareleri, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda sorumludur.

"YETKİLİLER GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMELİ"

Yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi büyük önem arz etmektedir.



Yaşanan olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmış olup, görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır.



Sokaklarımızı güvenli hale getirmek ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır.



Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden ihmallere asla göz yumulmayacaktır.

ESLEM VE RANA HAYATINI KAYBETTİ, MURAT'IN DURUMU AĞIR

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esenyurt Mahallesi'nde 12 yaşındaki Eslem Teker, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Aynı şekilde Konya'da 10 köpeğin saldırısına uğrayan Rana, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Son olarak da Erzurum'da yaşayan Murat, ağır yaralandı.

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