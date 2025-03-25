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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları ardından gösteriler düzenleniyor..

Saraçhane'de yaşanan provokasyonlar sonrası tepki açıklamaları peş peşe gelirken bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

"Sayın Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretler edilerek milletimizin sabrı zorlanmaktadır." diyen Yılmaz Tunç, ayrıca boykot çağrılarına da değinerek "Boykot çağrısında hedef ekonomimiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"CUMHURBAŞKANIMIZA VE MERHUM ANNESİNE YÖNELİK AĞZA ALINMAYACAK HAKARETLER EDİLEREK MİLLETİMİZİN SABRI ZORLANMAKTADIR"

Şiddet çağrısı hiçbir zaman hukuk tarafından korunamaz. Şiddet toplumsal huzuru bozan, bireysel hakları ihlal eden bir tehlike oluşturur. Bu bağlamda devam eden adli soruşturmalar hedef alınarak, söylem ve eylemlerde bulunmanın suç teşkil ettiği unutulmamaktadır.



Sayın Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretler edilerek milletimizin sabrı zorlanmaktadır. Bu ahlaksızlığı ve aşağılık hakaretleri lanetliyorum

"BOYKOT ÇAĞRISINA HEDEF EKONOMİMİZ"

Çirkin eylemlerin sorumlusu provokatif dildir. Kışkırtıcı bir dil kullanarak, markaların isim isim hedef gösterilmesi çok tehlikeli ve yanlış bir yaklaşımdır. Boykot çağrısında hedef ekonomimiz. Basın kuruluşlarının düşmanca bir tutumla isimlerinin anılması basın özgürlüğüne darbedir.

"SOKAĞI KARIŞTIRANLAR TESPİT EDİLİYOR, CEZASIZ KALMAYACAK"