Yılmaz Tunç tarih verdi: Bin hakim ve savcı yardımcısı alınacak

Yargıda yeni dönem başlıyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıl bitmeden yapılacak sınavla 1000 hakim ve savcı yardımcısının Adalet Bakanlığı bünyesine alınacağını duyurmuştu.
Bakan Tunç duyurdu
Hakim savcı yardımcılığı sınavıyla ilgili beklenen açıklama, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Bütçe görüşmeleri sırasında açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, bin hakim ve savcı yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu.
Sınav 23-24 Aralık'ta
Bakan Tunç, hakim ve savcı yardımcılı sınavının 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacağını da söyledi.
Yeni anayasa açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görüşmeler sırasında yeni anayasaya yönelik açıklamalarda da bulundu.
"Anayasanın yenilenmesi elzemdir"
"Yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğumuz açıktır." diyen Bakan Tunç, "Darbe döneminde hazırlanan mevcut anayasanın, hukukun üstünlüğünü esas alan bir anlayışla, hak ve özgürlükler çerçevesinde yenilenmesi elzemdir." şeklinde konuştu.
Mevcut anayasada bugüne kadar 19 değişiklik paketiyle, 184 değişiklik yapıldığına dikkat çeken Bakan Tunç, "Anayasamız yamalı bir bohça haline gelmiştir." dedi.
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