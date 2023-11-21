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Yılmaz Tunç tarih verdi: Bin hakim ve savcı yardımcısı alınacak

Yılmaz Tunç tarih verdi: Bin hakim ve savcı yardımcısı alınacak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, toplamda bin hâkim ve savcı yardımcısı alımı yapılacağını duyurarak sınavın 23-24 Aralık tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.