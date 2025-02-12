Yılmaz Tunç'tan CHP kurultayı açıklaması: Siyasi Partiler Kanunu'na göre suç

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CHP'de kriz bitmek bilmiyor...

Kemal Kılıçdaroğlu ve ona yakın isimlerin kurultaya 'şaibe' karıştırıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

BAKAN TUNÇ'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'ye yönelik 'şaibeli kurultay' ve başlatılan soruşturmayla ilgili konuştu.

"SUÇ TEŞKİL EDİYOR"

NTV canlı yayınına katılan Bakan Tunç, iddiaların Siyasi Partiler Kanunu'na göre suç olduğunu belirtti.

"SORUŞTURMA DERİNLEŞEBİLİR"

Söz konusu iddiaların CHP üyeleri tarafından da dile getirildiğine dikkat çeken Bakan Tunç, somut delil elde edilmesi halinde soruşturmanın derinleşebileceğini söyledi.

Bakan Yılmaz Tunç, CHP'nin kurultayına ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

EYLEM TOK VE OĞLUNUN İADESİ

İstanbul'da ölümlü kazaya karışan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un da iade sürecine ilişkin konuşan Yılmaz Tunç dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

TEMYİZ SÜRECİNE DİKKAT ÇEKTİ

Yılmaz Tunç, Timur Cihantimur ile anne Tok’un iade sürecinin temyize açık olduğuna dikkat çekti.

Bakan Tunç, ABD mahkemesinin verdiği kararın kesinleşmesiyle birlikte iadenin gerçekleşebileceğini söyledi.

Tunç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"KARAR KESİNLEŞİNCE İADE GERÇEKLEŞECEK"

Yurt dışına çıktıkları anlaşıldıktan sonra hemen önce Mısır’a gitmişlerdi, ordan ABD’ye geçtikleri anlaşıldı. Biz hemen iade talebimizi ilettik. Ve orada gözaltı ve yakalama gerçekleşti. Ardından iade yargılaması süreci başladı. Dün akşam itibariyle iade kararı verildi. Bu karar temyize tabii bir karar. İtiraz edebilirler. Kesinleştikten sonra ABD Dışişleri Bakanlığı’na gönderilir karar. Ve bakanlık da kesinleştiğinde iadelerini gerçekleştirmiş olur.

"İLERLEYEN GÜNLERDE GÖRECEĞİZ"