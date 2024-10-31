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AA

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü'nde "Adalet ve Medya İlişkisi Adalet Mülkün Temeli, Medya Gerçeğin Sesi Paneli düzenlendi.

Panele medya ve siyasetten çok sayıda isim katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katılımcılar arasındaydı. Tunç, burada bir de konuşma yaptı.

Katılımcılara hitap eden Tunç, eski yargı sisteminin geride kaldığını söyledi.

"VESAYETÇİ YARGI SİSTEMİ GERİDE KALDI"

Tunç şöyle konuştu: