Yılmaz Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni tamamladık

DHA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kabine sonrası önemli açıklamalar yapan Bakan Tunç, önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin detaylarını da anlattı.

Yargı Reform Strateji Belgesi’nin kapsamının oldukça geniş olacağını belirten Tunç, cezasızlık algısını değiştirecek düzenlemeler de yapılacağını belirtti.

2 yılın altında ceza alanların da cezaevine gireceğine dikkati çeken Bakan Tunç, trafik güvenliğini ihlal, ruhsatsız silah taşıma gibi toplumda rahatsızlık oluşturan suçların ceza alt ve üst sınırlarının caydırıcılık açısından tekrar değerlendirilebileceğini söyledi.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ İHLAL EDENLERE CAYDIRICI CEZALAR GELİYOR

Bakan Tunç, 10'uncu Yargı Paketi çalışmalarına değinerek, "Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni tamamladık. Cumhurbaşkanı önümüzdeki günlerde açıklar. 9'uncu Yargı Paketi, herhalde bu hafta Genel Kurul'da görüşülecek. 10'uncu Yargı Paketi'nde, Anayasa Mahkemesi'nin bazı iptalleri vardı, onlar yer alacak. Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklandıktan sonra hazırlayacağımız ilk paket, ceza mevzuatımızla ilgili olacak.

Denetimli serbestlikteki cezasızlık algısı, 2 yılın altındaki suçlarda hiç yatarı yok. Bir de Ceza Muhakemesi Kanunu'nda tutuklama sebepleri ile ilgili kamu düzenini ihlal eden, suçun işleniş şekli vesaire onu formüle ediyoruz.

Toplumda rahatsızlık oluşturan suçlar var; trafik güvenliğinin ihlali gibi. Trafikte şerit değiştirenler, 6136 sayılı ruhsatsız silahlar, onlarla ilgili ceza mevzuatında suçların alt ve üst sınırları özellikle tekrar değerlendirilebilir. Epey kapsamlı bir paket olacak." dedi.

"2 YILIN ALTINDA CEZA ALANLAR BİR SÜRE CEZAEVİNDE KALSIN"

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ardından yargılama süreçlerini hızlandıracak adımların atılacağını kaydeden Tunç, denetimli serbestlik ile ilgili düzenlemelerin yapılacağını da söyledi. Bakan Tunç, "Denetimli serbestlik 1 yıl maktu olduğu için 2 yıl ceza alan 1 yıl koşullu salıverme, 1 yıl denetimli serbestlik hiç yatarı yok. Burada bir oran getirelim; yani 2 yılın altındakiler bir süre cezaevinde kalsın.

1 ay ceza alan daha az, 2 ve 3 ay ceza alan biraz daha fazla, dolayısıyla denetimli serbestlik 1 yıl maktu olunca 2 yılın altında suçlular hiç ceza almamış oluyor.

Bir de asıl suç gerçekleştiğinde, tutuklama sebebiyle alakalı asıl infial o zaman oluşuyor. Caydırıcılık açısından, kamu düzenini bozan suçun işleniş şekli, sanığın geçmişteki suç işleme eğilimi gibi tüm bunları göz önünde bulundurması lazım. Buna imkan veren bir düzenleme olacak." dedi.

"SUÇ KAYDININ SAVCI TARAFINDAN GÖRÜLEBİLMESİ LAZIM"

Bakan Tunç, birden fazla suç dosyası bulunanların serbest bırakıldığı yönündeki soruya, "Yukarıda bahsettiğim durum, onları da çözecek. Ayrıca suç kaydının da savcı tarafından görülebilmesini sağlamak lazım. Savcı sadece sabıka kaydını görüyor, GBT'yi (genel bilgi toplama) de görmesine de imkan vermek gerekir" ifadelerini kullandı.