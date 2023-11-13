Yılmaz Tunç'tan 'Yargıtay krizi 'açıklaması: Darbe değil, görüş farkı var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüksek yargıda yetki krizine ilişkin açıklamada bulunuyor.
İşte o açıklama;
Yargıtay ve AYM konusunda görüş farklılıkları var. Bir Anayasa ihlali vardır. Bir görüş farkı var burada konuyu farklı noktalara çekmenin gereği yok. Özgür Bey heyecanla sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yakışıksız ifadeleri var. Burada herhangi bir darbe söz konusu değil bu millet darbenin çok iyi olduğunu biliyor. Bu millet Yassıada zihniyetini hiç unutmamıştır. 15 Temmuz'a kimin kontrollü darbe dediğini de iyi biliyor bu millet. Konuyu oraya buraya çekmenin anlamı yok. İki mahkeme arasındaki görüş farkını TBMM çözer. İki yüksek mahkeme arasında görüş farkı var.
Ne olmuştu?
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesince (AYM) verilen hak ihlali kararına ilişkin yeniden yargılanması ve tahliyesi kararına uyulmamasını kararlaştırdı.
Ayrıca kararın örneğinin TBMM'ye gönderilmesine ve ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
Bu adımdan sonra muhalefetten büyük tepki yükseldi. Alt mahkemenin AYM'yi yok saymasının, anayasal düzene darbe olarak değerlendirenler 'Hukuk darbesi' çıkışı yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararını göstererek, "Karar, öyle tartışılacak bir karar değil. Bu karar düpedüz bir darbe girişimi." dedi.
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