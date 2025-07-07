Yılmaz Tunç yarın DEM heyetini kabul edecek

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşamaya geçildi...

Fesih kararını açıklayan PKK'nın bu hafta içerisinde silah bırakması beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün DEM Heyeti ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirdi.

TARİHİ GÖRÜŞMEDE YER ALAN İSİMLER

Görüşmeye DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar katıldı.

Kabulde, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Görüşmenin ana gündem başlığı, "Terörsüz Türkiye" sürecinin kritik aşaması örgütün silah bırakması oldu.

YILMAZ TUNÇ, DEM HEYETİ İLE BİRARAYA GELECEK

Terörsüz Türkiye kapsamında adım adım süreç ilerlerken, bir son dakika gelişmesi yaşandı...

Edinilen bilgilerde, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yarın DEM heyetini kabul edeceği öğrenildi.

Görüşme 13.30'da Adalet Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek.