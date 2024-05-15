Yılmaz Tunç yaşananlara ilişkin konuştu: Adalete güvenelim Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yaşananlarla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Soruşturma devam ediyor, yargımıza güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Türkiye emniyet içindeki yapılanmayı konuşuyor...

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında hükümetin hedef alındığı kumpas ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde 3 üst düzey polisin gözaltına alındığı soruşturma sürüyor.

"Yargımıza güvenimiz tam"

Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yaşananlarla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Devam eden soruşturmalar, devam eden kovuşturmalar, yargılamalar var. Bunlarla ilgili hususlar tüm boyutlarıyla birlikte araştırılıyor. Cumhuriyet savcılarımız iddialarla ilgili konularda gerekli soruşturmaları titizlikle yapıyor. Bu nedenle yargımıza güvenelim.

Cumhuriyet savcılarımız her türlü iddiayı, en ince ayrıntısına kadar, detayına kadar inceler, araştırır, soruşturur ve yargının huzuruna getirir. O anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda yargımıza güvenelim. Tarafsız, bağımsız yargımız sıfatı ne olursa olsun suç işleyen yanlış yapanın üzerine gidecektir.

O nedenle hep beraber soruşturmaları, kavuşturmalarının sonuçlarını beklemek lazım. Soruşturmaları takip edelim sonucuna göre hareket ederiz" ifadelerini kullandı.