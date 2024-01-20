Yılmaz Tunç yeni yargı paketiyle ilgili konuştu: Cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemeler var! Yeni pakete göre 2 yıl ceza almış birinin en az 5 ay cezaevinde kalabileceğini söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "1 yıllık denetimli serbestlik yerine oran getirmek istiyoruz. 2 yıl ceza almışsa en az 5 ay cezaevinde kalsın istiyoruz. Ceza ile oranlı denetimli serbestlik getirilsin istiyoruz. 3 yılı da geçmesin" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programında merak edilenleri yanıtladı.

8. Yargı paketinden bahseden Bakan Tunç henüz taslak halinde olduğunu ifade ederek yakın zamanda vekillere sunulacağını belirtti.

Bakan Tunç'a yeni yargı paketi soruldu

Toplumda cezasızlık algısı yaygın: Bunu ortadan kaldıracak düzenlemeler var

Yeni yargı paketinin şubat sonu gibi Meclis'te görüşülebileceğini ifade eden Yılmaz Tunç, "Çok sayıda kanunda değişiklik yapılıyor. Uyum düzenlemeleri var. Toplumda cezasızlık algısı yaygın. Bunu ortadan kaldıracak düzenlemeler var. İki yıl ceza alan biri bunun koşullu salı verilmesi bunun yarısıdır. Bazı suçlarda dörtte üçtür. 2 yıl ceza alan biri 1 yıl sonra koşullu salıverilme süresi dolar. Denetimli serbestlik de 1 yıl. Öyle olunca hiç cezaevinde kalmamış olur." şeklinde konuştu.

"1 yıllık denetimli serbestlik yerine oran getirmek istiyoruz: 2 yıl ceza almışsa en az 5 ay cezaevinde kalsın"

Yeni pakete göre 2 yıl ceza almış birinin en az 5 ay cezaevinde kalabileceğini söyleyen Tunç, "1 yıllık denetimli serbestlik yerine oran getirmek istiyoruz. 2 yıl ceza almışsa en az 5 ay cezaevinde kalsın istiyoruz. Ceza ile oranlı denetimli serbestlik getirilsin istiyoruz. 3 yılı da geçmesin." dedi.

Bakan Tunç konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: