Yılmaz Tunç: Yolsuzlukla mücadele eden yargı istemiyorlar

İHA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, temaslarda bulunmak üzere Tokat'a geldi.

Artova ilçesinde il protokolü tarafından karşılanan Bakan Tunç, cuma namazını Artova Merkez Cami'nde kıldı.

Artova Adalet Sarayı temel atma töreninde konuşan Bakan Tunç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin son yıllarda terörle mücadelede büyük mesafe kat ettiğini belirten Bakan Tunç, "İnşallah Türkiye'yi terörün hiçbir türünün olmadığı, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe güvenle baktığı bir ülke haline getireceğiz. Terör örgütü silah bıraktığında, kendini pes ettiğinde; kırk yıldır ülkemizin kalkınmasına engel olan bu sorun ortadan kalkacak" dedi.

"DEVLETİN TEMELİ ADALETTİR"

"Yargı, milletin hakkını, hukukunu savunur; haklıyı savunur ve adaletin tecellisi için çalışır" diyen Tunç, "Bu üç sütun da devleti ayakta tutar. Eğer toplumsal barış ve huzur sağlanmak isteniyorsa, mutlaka adaletin tesis edilmesi gerekir. Mevzuatın yenilenmesi için büyük mücadeleler verdik. Demokratik hukuk devletini güçlendirecek, hak arama yollarını artıracak değişikliklere karşı çıktılar ama biz millet adına o reformları gerçekleştirdik. Sıkıyönetim uygulamasını da anayasal sistemden çıkardık. 12 Eylül ve 28 Şubat darbecileri milletin huzurunda yargılandı. Bu milletimizin başarısıdır" şeklinde konuştu.

"YOLSUZLUKLA MÜCADELE EDEN BİR YARGI İSTEMİYORLAR"

Bakan Tunç, Türkiye'nin yargı tarihinde yaşanan dönüşüme de dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: