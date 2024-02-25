Yılmaz Tunç: Yüzde 25 kira artışı durumuna gerek kalmayacak Yüzde 25 kira artışı uygulamasına ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "1 Eylül'den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak" ifadelerine yer verdi.

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ensonhaber.com

Ev sahipleri tarafından uygulanan fahiş fiyat artışları milyonlarca kiracıyı mağdur etmiş, bu duruma çözüm olarak kira oranlarına yüzde 25 sınırlama getirilmişti.

Düzenleme 1 Temmuz 2024'te sona eriyor.

"Yüzde 25 kira artış uygulaması sürecek mi?"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı tv100 canlı yayınında, "Yüzde 25 kira artış uygulaması sürecek mi?" sorusuna yanıt verdi.

Yılmaz Tunç, "Kiralarda fahiş kira artışı nedeniyle mağduriyet oluşmaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüzde 25'le sınırlandırıldı. Sonrasında yine bu artışla ilgili endişeler devam etti ve 1 yıl daha uzatıldı. Temmuz itibarıyla sona ermiş olacak. Tabii bir anda fahiş artış olmaması için kanun koyucunun takdiri söz konusu oldu" ifadelerini kullandı.

"25 kira artışı durumunun sürmesine ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor"

Kira davalarında arabuluculuk konusuna değinen Bakan Tunç, sözlerine şöyle devam etti: