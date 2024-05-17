Yılmaz Tunç'tan 28 Şubat davası sanıklarının affına ilişkin: Tahliyeler bugün gerçekleşir Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezalarını kaldırdığı, 28 Şubat davası hükümlüsü eski generallerin de aralarında bulunduğu 14 hükümlüye ilişkin konuştu.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat davası hükümlüsü olan eski generaller Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Aydan Erol'un da aralarında bulunduğu 14 kişinin kalan cezalarını kaldırdı.

Bu kapsamda da ilk olarak ise Çetin Doğan tahliye edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, 28 Şubat hükümlülerinin affına da değindi.

"Cumhurbaşkanımıza verilen yetki çerçevesinde af yetkisi kullanıldı"

Bakan Tunç, 28 Şubat davası sanıklarına getirilen afla ilgili, "Cumhurbaşkanımız af yetkisini kullandı. Bugün tahliyeler gerçekleşir. Ülkemiz darbelerin kara lekeleriyle dolu. Bundan sonra bu ülkede darbeler olmasın diye demokrasinin standartlarını yükselttik. Darbecilerin yargılanması sağlanmış oldu. Bağımsız ve tarafsız yargı kararlarını verdi.

28 Şubat'ı yaşatanlar da cezalara çarptırılmıştı. Demokratik, sivil yeni anayasaya kavuşuncaya kadar mücadelemiz sürecek. 28 Şubat sanıklarının yaşları ilerlemişti. Cumhurbaşkanımıza verilen yetki çerçevesinde af yetkisi kullanıldı." ifadelerini kullandı.

6-8 Ekim olayları nedeniyle görülen davaya ilişkin

6-8 Ekim olaylarının ilişkin görülen davada açıklanan kararlara ilişkin değerlendirmede de bulunan Tunç, şunları kaydetti:

Orada tahliye olacak olanlar var, beraat edenler var. 6-8 Ekim olaylarında 37 vatandaşımız katledildiler. Olayları hepimiz hatırlıyoruz. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 41 tanığın yargılanmasına başlanmıştı. 25'i çeşitli sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı, 15'i de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 108 sanık yargılandı, 72'si firari. 36 sanıktan 18'i tutuklu, 18'i de adli kontrolle yargılanıyordu. 24 kişi hakkında cezaları açıklandı, 12 sanık için beraat kararı verildi. Tahliyeler de gerçeklemiş oldu.



Bu tür terör olaylarının bir daha meydana gelmemesi için birlik ve beraberliğimizi korumamız çok önemli. Terörle mücadele etmeye devam edeceğiz. Demokratik siyaset yapmak isteyenlere alan açıktır. İstinaf ve temyiz süreçleri vardır. Bu süreçleri hep birlikte bekleyeceğiz.

Ayhan Bora Kaplan soruşturması

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına da değinen Bakan Tunç, "Soruşturmada gözaltına alınan sivil ve resmi görevliler var. Soruşturmanın sonucunu hep birlikte bekleyeceğiz." dedi