Yılmaz Tunç'tan Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki olaylara ilişkin açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olayların sahalarda olmaması gerektiğini belirterek, görüntülerin incelendiğini söyledi.

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ensonhaber.com

Süper Lig hafta sonu Fenerbahçe-Trabzonspor derbisine sahne oldu.

Trabzon'da oynanan derbiyi 3-2 Fenerbahçe kazanırken, olaylar ise maça damga vurdu.

Maç sonunda kutlama sevinci yapan Fenerbahçeli futbolculara, sahaya inen Trabzonsporlu taraftarlar saldırdı.

Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturma ve süreç hakkında ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

"Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylar"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olayların sahalarda olmaması gerektiğini belirterek, "Bu tür olayların sahalarımızda olmaması lazım. Spor kardeşliktir diyoruz ama maalesef düşmanlığa dönen bir durum söz konusu olabiliyor. Dünkü olaylarda 12 kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Sahaya inen ve saldıranlarla ilgili görüntüler inceleniyor.

"Karşılıklı arbedeler söz konusu"

O görüntüler incelendiğinde iki tarafın da sporcuları tarafından karşılıklı arbedeler söz konusu. Soruşturma devam ediyor. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunumuz var. Bu kanunda hangi fiillerin hangi yaptırımları var, hepsi yazılı." dedi.