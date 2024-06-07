Yılmaz Tunç'tan gizli tanık Serdar Sertçelik'in iadesine ilişkin açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Serdar Sertçelik'in iade sürecine ilişkin konuşarak belgelerin Macaristan'da olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik, Macaristan'da geçtiğimiz günlerde yakalandı.

Sertçelik, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT’in müşterek çalışmaları sonucu yakalanırken iadesi için ise adli süreç başlatıldı.

Bu sürece ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, belgelerin Macaristan'da olduğunu kaydederek iadenin yapılmasının beklendiğini kaydetti.

"40 günlük geçici tutuklama kararı var"

Bakan Tunç, Macaristan'da 40 günlük geçici tutuklama kararının verildiğini hatırlattı.

Emniyet'te düzenlenen operasyonlar

Türkiye'de devam eden soruşturma kapsamında, Sertçelik'i istekleri doğrultusunda ifade vermeye zorlayan ve ardından yurt dışına kaçmasına yardımcı olan polis ve sivillere yönelik operasyon düzenlenmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Sertçelik, yurt dışına çıktıktan sonra açıklamalar yaparak emniyette, hükümet yetkililerini ifadesinde geçirmeye zorlandığını iddia etmişti.

Bu kapsamda yapılan operasyonlarda; ‘suç işlemek için anlaşma’, ‘adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs’, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘suçluyu kayırma’ suçlarından aralarında üst düzey emniyet yetkililerinin de olduğu 7 kişi tutuklanmıştı.