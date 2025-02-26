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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın görüntülü çağrı yapacağı yönündeki tartışmalar gündemde yerini koruyor..

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu tartışmalara ilişkin son noktayı koydu.

Bakan Tunç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın görüntülü çağrı yapacağı tartışmalarına ilişkin açıklamada bulunan Bakan Tunç, ilgili mevzuatın buna uygun olmadığını bildirdi.

Bakan Tunç, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"MEVZUATIMIZ BUNA UYGUN DEĞİL"

Daha önce de açıkladığımız gibi hükümlülerin cezaevinde yakınları, avukatlarıyla nasıl görüşecekleri mevzuatımızda belli. Dolaysıyla hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla ilgili mevzuatımız buna uygun değil.

"SAYIN BAHÇELİ'NİN TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ VAR"

Bu çerçevede, Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında başlattığı 'Terörsüz Türkiye' hedefi var. Sayın Bahçeli'nin bu çağrısına sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi var. Tüm hedef terörsüz Türkiye. 40 yıldan bu yana bu ülkeye çok büyük zarar veren terör örgütünün kendisini feshetmesi, tüm hedef bu. Huzurlu bir geleceğe Türkiye'nin adım atması konusunda büyük bir çaba söz konusu. Bunun terörün sonlanmasıyla gerçekleşmesi önemli. 40 yıldan bu yana çok büyük kayıplar yaşadık, şehitler verdik, maddi manevi kayıplar oldu. Ülkemizin gelişmesinin önündeki en büyük engel terördü.

"TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI BU AÇIKLAMAYI TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK YAPACAK"

Özellikle terör örgütünün feshine yönelik bir açıklama yapılacaksa ebetteki bunun muhatabı, terör örgütü elebaşı bu açıklamayı terör örgütüne yönelik yapacak ve terör örgütü de silah bıraktığında da ülkemizin terörsüz bir Türkiye adımı atması konusunda önemli bir aşamaya geçilmiş olacak.

"MEVZUATTA BİR DEĞİŞİKLİK YAPMA İHTİMALİ VAR MI?" SORUSUNU YANITLADI

"Mevzuatta bir değişiklik yapma ihtimali var mı?" sorusuna ise Bakan Tunç, "Yarın DEM Partililerin görüşmeleri bir gerçekleşsin, sonraki süreçte gerekli açıklamaları yaparız. Ama şu anda öyle bir durum söz konusu değil" yanıtını verdi.