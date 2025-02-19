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Haber Merkezi

Ankara siyasetinde koridorlar hareketli...

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla terörsüz bir gelecek için İmralı Adası'ndaki PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve DEM arasındaki görüşmeler sürüyor.

HEYET KUZEY IRAK TEMASLARINI TAMAMLADI

DEM Parti İmralı heyeti, Kuzey Irak’taki temaslarını tamamladı.

Heyetin şimdi bir kez daha İmralı Adası’nda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’la bir araya gelmesi bekleniyor.

BAKAN TUNÇ'TAN İMRALI AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"BAŞVURU OLURSA DEĞERLENDİRİRİZ"

"DEM Parti heyetinin İmralı'da 3. kez ziyareti olacak mı?" sorusuna yanıt veren Yılmaz Tunç, "Başvuru olursa değerlendirip izin sağlarız." ifadelerini kullandı.

Yılmaz Tunç, açıklamasında şunları söyledi:

Önceden iki başvuru oldu. İkisinde de değerlendirmemizi yaptık ve izinler gerçekleşti. DEM Partililerin de görüşmesi sağlanmış oldu. Yeni bir başvuru söz konusu olursa bunu da tabii ki değerlendirip bu konudaki izni sağlarız.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Süreç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı çağrı ile başlamıştı.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.

Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

26 Kasım 2024 tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu.

9 Aralık 2024'te Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışlamıştı.

4,5 YIL SONRA İLK KEZ GÖRÜŞTÜLER

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyet'in 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis’e ait olsun." ifadelerini kullandı.

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıkladı. 28 Aralık 2024'te İmralı'ya giden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

Heyetin ziyareti 4,5 yıl aranın ardından gerçekleşti.