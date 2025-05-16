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Haber Merkezi

Ceza adaleti sisteminde köklü bir değişim hazırlığında olan Adalet Bakanlığı, suçla mücadelede etkinliği artıracak yeni bir yargı paketi üzerinde çalışıyor.

Özellikle infaz sistemiyle ilgili toplumdan gelen talepler doğrultusunda hazırlanan düzenlemelerin detayları henüz açıklanmazken, bu süreç dezenformatif haberlerle kirletilmeye çalışılıyor.

FOX TV, henüz detayları kamuoyu ile paylaşılmayan yargı paketine ilişkin dikkat çeken bir haber yaptı.

12 AY HAPİS CEZASI ALAN 9 AYDA ÇIKACAK İDDİASI

Habere göre, yaklaşık 55 bin kişiye örtülü af getirilmesi planlandığı, 12 yıl hapis cezası alan bir hükümlünün sadece 9 ay cezaevinde kalmasının yeterli olacağı iddia edildi.

Aynı haberde, cinayet, yaralama, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, rüşvet ve uyuşturucu suçlarından hüküm giymiş binlerce kişinin bu düzenlemeden faydalanacağı öne sürüldü.

ADALET BAKANI İDDİALARI YALANLADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu iddialara Hatay’da, Erzin ve Samandağ Adalet Binaları Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmayla yanıt verdi.

Tunç, iddiaların dezenformasyon olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"NEREDEN ÇIKARIYORSUNUZ BUNLARI"

Hazırlanan yeni düzenlemenin ceza adaletini güçlendirmeye yönelik olduğunu vurgulan Yılmaz Tunç, şöyle konuştu:

"Basında, bazı TV kanallarında ceza adaleti sistemiyle ilgili olarak hazırlamış olduğumuz taslak hakkında dezenformasyon amaçlı bazı paylaşımlarda bulunuldu. 8 yıl ceza alan 1 yıl yatacakmış. 12 yıl ceza alan 9 ayda çıkacakmış. Böyle bir şey yok. Nereden çıkarıyorsunuz bunları?

"DÜZENLEME, SUÇLA MÜCADELEYİ DAHA ETKİN HALE GETİRECEK"

İlk yargı paketi ceza adaleti sistemiyle ilgili olacak. Ceza adaletini, suçla mücadeleyi daha etkin hale getirecek, toplumun huzur ve barışına kasteden suçlar bakımından yeniden değerlendirmeleri sağlayacak önemli düzenlemeler var.

"KARA PROPAGANDA YAYINI YAPANLARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Özellikle infaz sistemiyle ilgili olarak toplumdan ve uygulamadan gelen taleplerle ilgili bazı düzenleme hazırlıklarımızı karalamak, vatandaşlarımızı yanıltmak, dezenformasyon amaçlı, kara propagandalara vesile olmak için yayın yapanlar var. Bunlara kesinlikle itibar edilmemesi gerekir."