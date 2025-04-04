Yılmaz Tunç'tan Mahir Polat açıklaması

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik kent uzlaşısı soruşturması kapsamında terör suçlamasıyla tutuklanan Mahir Polat, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuluyordu.

Daha önce rahatsızlıkları nedeniyle 2 kez hastaneye kaldırılan Polat’ın bu defa rahatsızlık yüzünden değil sağlık raporu için cezaevi içerisindeki hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Mahir Polat’ın avukatı Erkam Erdem yaptığı açıklamada, “Müvekkil bulunduğu cezaevinin içerisindeki hastaneye sevk edildi. Oradaki heyet müvekkilin cezaevinde kalıp kalamayacağını değerlendirecek” dedi.

Cezaevinde oluşturulan doktor kurulu Polat’ın Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Yaşanan gelişmelerin üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından bir paylaşım yaptı.

Bakan Tunç açıklamasında şöyle dedi:

"SAĞLIK DURUMU DİKKATLE TAKİP EDİLİYOR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumuyla ilgili spekülatif bazı paylaşımlar ve iddialar gündeme getirilmektedir.



29 Mart 2025 tarihinde sağlık şikâyetleri üzerine önce kurum polikliniğinde ilk müdahalesi yapılan ve ardından Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman hekimlerce gerekli tüm tetkik ve tedavileri eksiksiz şekilde gerçekleştirilen tutuklu Mahir Polat’ın sağlık durumu hekimler tarafından dikkatle takip edilmektedir.



Bu süreçte, hekimlerin uygun bulması üzerine hastaneden taburcu edilen tutuklunun Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sağlık kontrolleri ve ilaçla tedavisi devam etmektedir.

"ADLİ TIP KURUMU'NA SEVKİ KARARLAŞTIRILDI"

Adı geçen tutuklu, bugün itibariyle sağlık durumunun tespiti açısından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tetkiklerin ardından alınan Sağlık Kurulu Kararı gereğince Adli Tıp Kurumu’na sevki kararlaştırılmıştır.

"İHMAL VEYA GECİKME SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"