Yılmaz Tunç'tan mahkumlara yılbaşı sebebiyle açık görüş izni

Yılbaşına sayılı günler kalan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Açıklamasında Bakan Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunanların yakınlarıyla yapacakları görüşmelerinde, yılbaşı nedeniyle açık görüşme yapma imkanı sağlanacağını bildirdi.

"ALDIĞIMIZ KARARIN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Adalet Bakanlığı olarak, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız. Aldığımız kararın hayırlara vesile olmasını diliyorum.