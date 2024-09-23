Yılmaz Tunç'tan Narin soruşturması hakkında: DNA tespitleri var Narin soruşturması hakkında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı DNA tespitlerinin olduğunu ve tespit edilen kamera görüntülerinin de TÜBİTAK'a gönderildiğini söyledi.

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Haber Merkezi

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran soruşturması devam ediyor.

Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğü genişletilen soruşturma kapsamında araştırılıyor.

Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'ın tutuklandığı davaya ilişkin ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni bir açıklama geldi.

Bakan Tunç yaptığı açıklamada, "Milletçe bizi derinden sarstı. Bizi çok yaraladı, üzdü. Canlı bedenine ulaşmak için çok çaba gösterildi. Ama cansız bedenine ulaşıldı" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç devam eden açıklamasında ise şunları söyledi:

"İFADELERDE ÇELİŞKİLER VAR"

Soruşturmalar etkin şekilde devam etti. Kolluk görevlilerimizin gece gündüz çalışması söz konusu. Ülke, millet olarak Narin'in katillerinin tespiti ve en ağır cezaya çarptırılması konusunda beklenti var. Bu karşılanacaktır. Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak. Deliller, veriler, ifadeler, ifadelerde çelişkiler var.

"DNA TESPİTLERİ VAR"

Sorgu aşamasında 12 tutuklu var, 3 adli kontrol var. 27'si şüpheli olmak üzere 268'nin kişinin ifadesi alındı. DNA tespitleri var. Kriminal incelemeler var. HTS kayıtları var, geriye dönük kayıtlar inceleniyor. Baz çakışmaları tespit ediliyor. Bir takım tespit edilen kamera görüntüleri var. TÜBİTAK'a gönderildi. Ses ve görüntü anlamında elde edilen görüntülerle ilgili çalışma yapılıyor.

"KATİL VEYA KATİLLERİ HESAP VERECEK"

Soruşturma gizli. Gizlilik kapsamında kamuoyuna yansımayan hususlar söz konusu. İfadelerden yola çıkılarak yorumlar, tespitler yapılabiliyor. Farklı yorumlara neden olacak yorumlardan kaçınmak gerekiyor.



Narin kızımızın katilleri mutlaka bu soruşturma kapsamında tespit edilecek. Yargılama neticesinde katil veya katilleri hesap verecek. Sonuna kadar takipçisi olacağız.