Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'in açıklamalarına tepki

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CHP'de gündem olağanüstü kurultay...

Bin 300 delegenin katıldığı kurultay, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşması ile çalışmalarına başladı.

Özel, burada yaptığı açıklamalarda "İlk seçimde seçimleri kazanıp bu ülkeyi yeniden demokrasiyle tanıştırarak mutlaka başaracağız. Yargıdaki bir avuç çetenin yargılandıkları günü göreceğiz." şeklinde ifadelerde bulundu.

Özel'in tepki açıklamaları sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yanıt gecikmedi.

YILMAZ TUNÇ'TAN SERT TEPKİ

Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösteren Bakan Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulundu.

Tunç, paylaşımında, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturmalar üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelttiği çirkin ifadeler; hedef saptırma, algı oluşturma ve yargıyı baskı altına alma çabasından ibarettir." ifadelerine yer verdi.

"'CUNTA BAŞKANI' DEMEK" DEMOKRATİK MEŞRUTİYETİ İNKAR, MİLLETİMİZİN İRADESİNE TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜN İTİRAFIDIR

Bakan Tunç, paylaşımının devamında şu sözleri sarf etti:

Demokratik siyasi hayatımızda en yüksek oranlarla art arda seçilerek kesintisiz en uzun süre başbakanlık görevi yapan ve halkın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı’na ‘cunta başkanı’ demek, demokratik meşruiyeti inkâr, milletimizin iradesine tahammülsüzlüğün itirafıdır.



Vesayet düzeniyle kol kola yürüyen, darbe dönemlerinin gölgesinde siyaset üreten ‘Yassıada Zihniyeti’ni hafızalarına kazıyan aziz milletimiz, vesayetle mücadele edenle, onun gölgesinde büyüyeni ayırt edecek ferasete sahiptir.

"DARBECİ CUNTACI ANLAYIŞI TARİHE GÖMMÜŞTÜR"