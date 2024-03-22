Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'in darbe açıklamasına tepki: Bunlar Yassıada zihniyetindedir Açılış ve ziyaretler için gittiği Bartın'da açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde darbeyle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen CHP Lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi.

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ensonhaber.com

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın’a geldi.

Burada bir dizi ziyaretlerde bulunan Bakan Tunç, ardından Hasankadı beldesi seçim bürosu açılışına katıldı.

Açılışta konuşma yapan Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Gençler darbe yapsın teslim olurum"

Tunç'un gündeminde yer alan konulardan biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in darbe açıklaması oldu.

Özel, geçtiğimiz günlerde “Darbeyi gençler yapıyor desinler ben o darbeye teslim olurum.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

"Darbecinin yaşlısı, genci mi olur?"

Bu sözlere tepki gösteren Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

“Bundan sonra bu ülkede bir daha darbeci vesayetçi anlayış hortlamasın diye Anayasamızda reformlar yaptık. Bundan sonra darbeci, vesayetçi anlayış hiçbir zaman bu ülkede hortlayamayacak. Ama zihniyet gitti mi? İşte geçenlerde CHP Genel Başkanı, ‘Gençler darbe yaparsa ben o darbecilere teslim olurum’ diyor. Bunlardan siyasetçi olabilir mi değerli hemşehrilerim? Olabilir mi? Darbecinin yaşlısı, genci mi olur? Sivili, askeri mi olur?

"Bunlar Yassıada zihniyetindedir"

Vesayetçi ruh bunların ruhuna işlemiş. Bunların bu vesayetçi ruhtan kurtulmaları mümkün değil. Bunlar Yassıada zihniyetindedir. Bunlar, Adnan Menderes'i asıp, Maliye Bakanı'nı, Dışişleri Bakanı'nı darağacında idam eden zihniyettir ve o günü demokrasi bayramı diye yıllarca kutlatanlardır.

"Milli irade bayrağını hiçbir zaman yere düşürmeyeceğiz"

Bu ülkede, bu millet darbeci, vesayetçi anlayışa ve onların destekçilerine, siyasi uzantılarına hiçbir zaman fırsat vermeyecek. Milli irade bayrağını hiçbir zaman yere düşürmeyeceğiz.”