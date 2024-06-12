Yılmaz Tunç'tan Sinan Ateş açıklaması: Süreç devam ediyor Bakan Tunç, Sinan Ateş davasında 22 tutuklunun bulunduğunu ve 1 Temmuz'da duruşmanın olduğunu söyledi. Tunç ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ayşe Ateş arasında gerçekleşen görüşmenin detaylarına da değindi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmeye Sinan Ateş'in kızları da katıldı.

Görüşmede yer alan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise bugün gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, dünkü görüşme ve davaya dair detayları paylaştı.

Görüşmede kendisinin de bulunduğunu söyleyen Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayşe Ateş’i dikkatle dinlediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yargıya güvenilmesi gerektiğine" yönelik vurgu

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yargıya güvenilmesine vurgu yaptığını belirten Bakan Tunç, duruşmanın 1 Temmuz’da başlayacağına işaret etti.

"Hukuk devletinde hiçbir şey karanlıkta kalmaz"

Sürecin devam ettiğini de sözlerine ekleyen Tunç, "Ayşe Ateş görüşmesinde ben de bulundum. Sayın Cumhurbaşkanımız dikkatle dinledi. Hukuk devletinde hiçbir şeyin karanlıkta kalmayacağını söyledi.

Bu konuda yargıya güvenilmesi gerektiğini ifade etti. 1 Temmuz'da duruşma başlıyor. 22 tutuklu var. Dava açıldı. Dosya kamuoyunun gündeminde zaten. Soruşturması devam eden kişiler bakımından da süreç devam ediyor.” dedi.

"Şikayet varsa yargıya intikal ettirin"

Bakan Tunç ayrıca, “(Ayşe Ateş'in tehdit edilmesi) Bu konuda şikayet varsa yargıya intikal ettirin dedik." dedi.